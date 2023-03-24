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İstanbul'da iftara dakikalar kala trafik yoğunluğu yüzde 78'e çıktı

Yerel Haberler

İstanbul'da iftara dakikalar kala trafik yoğunluğu yüzde 78'e çıktı

İstanbul'da iftar saatine dakikalar kala E-5 Karayolu üzerinde trafik yoğunluğu yüzde 78'e kadar ulaştı.

İstanbul'da iftar saatine dakikalar kala E-5 Karayolu üzerinde trafik yoğunluğu yüzde 78'e kadar ulaştı.

İstanbul'da akşam saatlerinde iftara dakikalar kala E-5 Karayolu üzerinde trafik yoğunlaştı. İBB verilerine göre yoğunluk yüzde 78 olarak ölçüldü. İş çıkış saati olması nedeniyle bazı yerlerde trafik durma noktasına gelirken Beylikdüzü mevkiinde oluşan trafikte vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Yerel Haberler

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