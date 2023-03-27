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İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı

Yerel Haberler

İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı İstanbul'da iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyelerine çıktı.

İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı

İSTANBUL - İstanbul'da iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyelerine çıktı. Bazı yollarda trafik akışı durma noktasına gelirken, metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da iftar saati ile iş çıkış saatinin aynı saatlere denk gelmesi nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Cep Trafik uygulamasında elde edilen verilere göre, trafik yoğunluğunun yüzde 72 seviyelerine kadar yükseldiği görüldü. Trafik akışı bazı yollarda durma noktasına gelirken, vatandaşlar iftara yetişmekte zorlandı. Metrobüs duraklarında da yoğunluk yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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