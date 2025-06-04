İstanbul'da Havadan Görüntülenen Sevimli Yunuslar
İstanbul'da tarihi Yarımada açıklarında, yaz aylarının gelmesiyle birlikte yunus sürüleri havadan görüntülendi. Yunusların sevimli halleri izleyenleri etkiledi.
İstanbul'da tarihi Yarımada açıklarında insanlara yakınlıkları ile bilinen yunuslar havadan görüntülendi. Havanın ısınmasıyla ortaya çıkan yunuslar görenleri kendine hayran bıraktı.
Karadeniz ve Marmara Denizi arasında yolculuk eden yunuslar, İstanbul Boğazı çevresinde yaz aylarında daha sık gözlemlenebiliyor. Tarihi Yarımada açıklarında yunuslardan oluşan sürü havadan görüntülendi. Boğaz'ın serin sularında adeta dans eden yunusların sevimli halleri kameraya yansırken izleyenleri hayran bıraktı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel