İstanbul sisle kaplandı, bulutların üstünde kartpostallık manzaraları görüntüledi
Güncelleme:
İstanbul'da yoğun sis, sabah saatlerinde gün doğumuyla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Dronla çekilen görüntülerde bulutların üzerinde süzülen güneş ışıkları ve şehrin silueti dikkat çekti.

İstanbul'da etkili olan yoğun sis, bulutların üzerine gün doğumuyla havadan görüntülendi. Pamuk tarlasını andıran bulut denizi arasından süzülen güneş ışıklarının eşsiz manzaraları kartpostallık manzaralar oluştururken, Uludağ çekilen görüntülere yansıdı.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Gün doğumuyla birlikte dron, kenti kaplayan bulutların üzerine çıkarak eşsiz manzaralar oluşturdu. Pamuk tarlasını andıran bulutlar, görenleri kendine hayran bırakırken, bulutların içinden geçen dron bu eşsiz anları kayıt altına aldı.

Zaman atlamalı çekimlerde, bulutların yavaş hareketleri hızlandırılmış şekilde kameraya yansırken, sis denizinin üzerinde kalan İstanbul silueti dikkat çekti. Çekilen görüntülerde, İstanbul'dan kilometrelerce uzakta bulunan Uludağ'ın zirvesi de bulutların üzerinde net bir şekilde görüldü.

Öte yandan, Levent'teki gökdelenler, sis tabakasının üzerinde yükselerek adeta bulutların üzerinde süzülüyormuş izlenimi verdi. Gökdelenlerin oluşturduğu siluet, gün doğumunun sıcak tonlarıyla birleşince kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Çamlıca Kulesi ve İstanbul Finans Merkezi de bulutların üzerinde kalan yapılar arasında yer aldı. Sisle birlikte İstanbul'un farklı bir yüzünü gözler önüne seren bu görüntüler, kentin farklı manzaralarını ortaya çıkarttı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title