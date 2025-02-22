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İstanbul'da Gün Batımında Kartpostallık Manzara

İstanbul'da Gün Batımında Kartpostallık Manzara
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İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı, Taksim Meydanı ve çevresinde gün batımında eşsiz görüntüler oluşturdu. Beyaz örtüyle kaplı şehirde, kar fırtınası devam ederken kızıl gökyüzü göz alan manzaralar sundu.

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı Taksim Meydanı ve çevresinde gün batımı manzarasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Beyaz örtüye bürünen İstanbul'un sembol yerlerinden Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresi havadan görüntülendi. Gün batımında kızıla bürünen gökyüzünden bir yandan kar fırtınası devam ederken diğer yanda eşsiz manzaralar oluştu. Beyaz ve kızıl renklerin hakim olduğu şehrin gökyüzü görenleri kendine hayran bıraktı. Taksim Camii'nin havanın kararması ile birlikte aydınlatmaları açıldı. Gün batımı manzarası ve beyaza bürünen Taksim Camii yerli ve yabancı turistlerinde ilgi odağı oldu. Bir çok vatandaş o anları cep telefonlarından kayıt altına aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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