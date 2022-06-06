İstanbul'da gün batımı kartpostallık manzara oluşturdu İstanbul Arnavutköy'de gün batımında oluşan kartpostallık görüntüler görenleri mest etti. İstanbul Arnavutköy'de gün batımında oluşan kartpostallık görüntüler görenleri mest etti. Ortaya çıkan manzara fotoğraf karelerine böyle yansıdı. İstanbul'da dün gün batımında gökyüzü kızıla büründü. Arnavutköy Karaburun Mahallesi'nde ise gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı. İzleyenleri mest eden gün batımı manzarası kartpostallık kareler oluşturdu. Ortaya çıkan manzara fotoğraf karelerine böyle yansıdı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Yerel İstanbul Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› İstanbul'da gün batımı kartpostallık manzara oluşturdu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.