İstanbul'da gökkuşağı sürprizi, kartpostallık görüntüler oluştu Yerel Haberler İstanbul'da gökkuşağı sürprizi, kartpostallık görüntüler oluştu İstanbul'da yağmurun ardından oluşan gökkuşağı hayran bıraktı. İstanbul'da gökkuşağı sürprizi, kartpostallık görüntüler oluştu İSTANBUL - İstanbul'da yağmurun ardından oluşan gökkuşağı hayran bıraktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsüyle çekilen gökkuşağının görüntüsü ise kartpostallık görüntü oluşturdu. İstanbul'da kısa süreli etkili olan yağışlı havanın ardından gökyüzünde gökkuşağı belirdi. İstanbul Boğazı ve Alibeyköy'de oluşan gökkuşağı megakentin birçok noktasından görülürken, görsel bir şölen oluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsüyle çekilen gökkuşağının görüntüsü ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel İstanbul Genel Yerel Güncel Haberler

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