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İstanbul'da Gökdelenlere Dev Türk Bayrakları Asıldı

İstanbul'da Gökdelenlere Dev Türk Bayrakları Asıldı
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yılı dolayısıyla İstanbul'daki birçok gökdelene dev Türk bayrağı asıldı. Havadan görüntülenen bayraklar görenleri hayran bıraktı.

Megakent İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü dolayısıyla birçok gökdelene dev Türk bayrağı asıldı. Görenleri hayran bırakan manzara havadan görüntülendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yılı nedeniyle İstanbul'daki gökdelenlere ve binalara dev Türk bayrakları asıldı. Maslak'ta iş merkezlerinin bulunduğu gökdelenlere asılan Türk bayrakları havadan görüntülendi. Dev Türk bayrakları İstanbul'un birçok noktasından görülürken havadan çekilen görüntüler ile kendine hayran bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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