İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonları
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 493 operasyon düzenlendiğini ve 798 kişinin yakalandığını açıkladı. Tutuklananların sayısı 201, adli kontrol kararı verilenlerin sayısı ise 103 oldu. Aynı dönemde İstanbul'da yakalanan düzensiz göçmen sayısı ise 80 bin olarak belirlendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: " İstanbul'da 1 Haziran 2023 - 23 Şubat 2024 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 493 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 798 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunların 201'i tutuklandı. 103'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Aynı dönemde İstanbul'da yakalanan düzensiz göçmen sayısı ise 80 bin" - İSTANBUL