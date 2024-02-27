İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: " İstanbul'da 1 Haziran 2023 - 23 Şubat 2024 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 493 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 798 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunların 201'i tutuklandı. 103'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Aynı dönemde İstanbul'da yakalanan düzensiz göçmen sayısı ise 80 bin" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel