Haberler

İstanbul'da Gıda Zehirlenmesi: İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ta yaşanan gıda zehirlenmesi olayında iki çocuk hayatını kaybetti, anne hastaneye kaldırıldı. Aile yakınları, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

İstanbul Beşiktaş'ta yedikleri yemeğin ardından zehirlenerek hayatını kaybeden iki çocuğun cenazeleri memleketleri Afyonkarahisar'a getirilirken, ailenin akrabaları sorumluların cezalarını çekmesini istedi.

Olay, önceki gece saatlerinde Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, tatil için Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Olayda anne Çiğdem Böcek ve 2 çocuğu hayatını kaybederken, baba Servet Böcek ise entübe edildi.

Ailenin memleketi olan Bolvadin ilçesine bağlı Ortakarabağ köyünün muhtarı Kenan Gencer, yaşanan olayla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuştu. Gencer, yaşanan olay karşısında büyük bir şok ve üzüntü yaşadıklarını ifade ederek, "Ben olayı dün öğlen saatlerinde öğrendim. Kendileri aynı zamanda benim yakın akrabalarım. Bizim aldığımız bilgilerde kumpir ve midye gibi şeyler yemişler ve ondan zehirlenmişler. Anne ve çocukları vefat etmiş, Servet'te entübe edilmiş. Bu gıda yapan ve satan cezalarını çeksinler. Aile her sene tatile geliyordu, bu sene de gelmişlerdi izne. En son 5-6 günlük bir izinle gelmişler ve bu olayla karşılaşmışlar. Toplumda ve köyde çok sevilen bir insandı. Biz köy halkı olarak çok üzüntülüyüz" diye konuştu.

Öte yandan olayda yaşamını yitiren çocukların cenazelerinin Bolvadin Devlet Hastanesi morguna getirildiği, annenin cenazesinin ise otopsi işlemleri henüz tamamlanmadığı için İstanbul'da olduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Kastamonu'nda soruşturma derinleşiyor! Başsavcılık eski enişte için harekete geçti

Başsavcılık eski enişte için harekete geçti
Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki! Gerginlik artıyor

Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında gergin anlar: Senin derdin ne?

Büyükşehir meclisinde ortalık bir anda karıştı: Senin derdin ne?
Gıda zehirlenmesinde belirtiler 15 dakikada başlayabilir

Gıda zehirlenmesinde belirtiler 15 dakikada başlayabilir
Pentagon'da 68 yıl sonra bir ilk! Tabelalar 'Savaş Bakanlığı' yazılı levhalarla değiştirildi

68 yıl sonra bir ilk! Bakan yeni tabelayı bizzat vidaladı
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti

Şehidin, kardeşiyle yaptığı son konuşma ağlattı: Hemen namaz kıldım
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor

Araç sahipleri dikkat! Bu kurala uymayan 5 bin 856 TL ceza ödeyecek
Nilperi Şahinkaya'dan sevgilisiyle romantik paylaşım

Nilperi Şahinkaya aşkını böyle duyurdu! Paylaşım saatine dikkat
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.