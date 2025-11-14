İstanbul'da Gıda Zehirlenmesi: İki Çocuk Hayatını Kaybetti

İstanbul Beşiktaş'ta yedikleri yemeğin ardından zehirlenerek hayatını kaybeden iki çocuğun cenazeleri memleketleri Afyonkarahisar'a getirilirken, ailenin akrabaları sorumluların cezalarını çekmesini istedi.

Olay, önceki gece saatlerinde Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, tatil için Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Olayda anne Çiğdem Böcek ve 2 çocuğu hayatını kaybederken, baba Servet Böcek ise entübe edildi.

Ailenin memleketi olan Bolvadin ilçesine bağlı Ortakarabağ köyünün muhtarı Kenan Gencer, yaşanan olayla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuştu. Gencer, yaşanan olay karşısında büyük bir şok ve üzüntü yaşadıklarını ifade ederek, "Ben olayı dün öğlen saatlerinde öğrendim. Kendileri aynı zamanda benim yakın akrabalarım. Bizim aldığımız bilgilerde kumpir ve midye gibi şeyler yemişler ve ondan zehirlenmişler. Anne ve çocukları vefat etmiş, Servet'te entübe edilmiş. Bu gıda yapan ve satan cezalarını çeksinler. Aile her sene tatile geliyordu, bu sene de gelmişlerdi izne. En son 5-6 günlük bir izinle gelmişler ve bu olayla karşılaşmışlar. Toplumda ve köyde çok sevilen bir insandı. Biz köy halkı olarak çok üzüntülüyüz" diye konuştu.

Öte yandan olayda yaşamını yitiren çocukların cenazelerinin Bolvadin Devlet Hastanesi morguna getirildiği, annenin cenazesinin ise otopsi işlemleri henüz tamamlanmadığı için İstanbul'da olduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR