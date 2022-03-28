Ukrayna heyeti müzakereler için İstanbul'a geldi - Haberler

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Ukrayna heyeti müzakereler için İstanbul'a geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ukrayna heyeti müzakereler için İstanbul'a geldi

İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerine katılacak olan Ukrayna heyeti İstanbul'a geldi.

İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerine katılacak olan Ukrayna heyeti İstanbul'a geldi.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta birinci ay geride kalırken, bir yandan da barış süreci müzakereler devam ediyor. Bu kapsamda iki ülke heyetleri yarın İstanbul'da bir araya gelecek. Rusya heyeti gündüz saatlerinde İstanbul'a gelerek konaklayacağı otele geçerken, Ukrayna heyetini taşıyan uçak ise saat 22.00 sıralarında Atatürk Havalimanına iniş yaptı.

Genel Havacılık Terminaline yanaşan uçaktan inen Ukrayna heyeti, kendilerini bekleyen konsolosluk yetkilileri tarafından karşılandı. Araçlara binen heyeti, konaklayacağı otele hareket etti. Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yarın saat 10.30'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir araya gelmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Ukrayna heyeti müzakereler için İstanbul'a geldi

Ukrayna heyeti müzakereler için İstanbul'a geldi

Ukrayna heyeti müzakereler için İstanbul'a geldi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

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