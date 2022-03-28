Rusya müzakere heyeti İstanbul'a geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya müzakere heyeti İstanbul'a geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Rusya müzakere heyeti İstanbul'a geldi

İstanbul'da gerçekleşecek Rusya-Ukrayna müzakereleri için Rusya heyeti İstanbul'a geldi.

İstanbul'da gerçekleşecek Rusya-Ukrayna müzakereleri için Rusya heyeti İstanbul'a geldi.

İstanbul'da yarın yüz yüze gerçekleşmesi beklenen Rusya-Ukrayna müzakereleri için Rusya heyetini taşıyan uçak saat 16.00 sıralarında Atatürk Havalimanına iniş yaptı. Uçaktan inen heyet, kendilerini bekleyen araçlara binerek havalimanından ayrıldı. - İSTANBUL

Rusya müzakere heyeti İstanbul'a geldi

Rusya müzakere heyeti İstanbul'a geldi

Rusya müzakere heyeti İstanbul'a geldi

Rusya müzakere heyeti İstanbul'a geldi

Rusya müzakere heyeti İstanbul'a geldi

Rusya müzakere heyeti İstanbul'a geldi

Rusya müzakere heyeti İstanbul'a geldi

Rusya müzakere heyeti İstanbul'a geldi

Rusya müzakere heyeti İstanbul'a geldi

Rusya müzakere heyeti İstanbul'a geldi

Rusya müzakere heyeti İstanbul'a geldi

Rusya müzakere heyeti İstanbul'a geldi

Rusya müzakere heyeti İstanbul'a geldi

Rusya müzakere heyeti İstanbul'a geldi

Rusya müzakere heyeti İstanbul'a geldi

Rusya müzakere heyeti İstanbul'a geldi

Rusya müzakere heyeti İstanbul'a geldi

Rusya müzakere heyeti İstanbul'a geldi

Rusya müzakere heyeti İstanbul'a geldi

Rusya müzakere heyeti İstanbul'a geldi

Rusya müzakere heyeti İstanbul'a geldi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title