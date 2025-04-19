Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi

Şafak vakti bu fotoğraf ile duyuruldu! 3'ü de Türkiye'ye getirildi
ABD'den vatandaşlarına 'Suriye' uyarısı: Terör saldırısı olabilir, hemen çıkın

ABD'den korkutan "Suriye" uyarısı: Hemen ülkeden çıkın
Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler

Doğum kliniğindeki skandalın arkasından o ülke çıktı
TRT dizisinin set aracı takla attı! Ünlü oyuncu hastanelik oldu

TRT dizisinin set aracı takla attı! Ünlü oyuncu hastanelik oldu

İstanbul'da Gece ve Sabah Sis Etkili Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü'nde gece saatlerinde etkili olan sis, sabah saatlerinde de devam etti. Görüş mesafesinin zaman zaman düştüğü trafikte, araçlar sis altında seyir halindeydi.

İstanbul Beylikdüzü'nde gece saatlerinde etkili olan sis sabah saatlerinde de devam etti. Sis nedeniyle trafikte görüş zaman zaman düştü. Öte yandan, trafikte seyir halindeki araçlar ise sis altında havadan görüntülendi.

Gece ile gündüz arasında yaşanan sıcaklık farkından dolayı oluşan hava olayı sis, Beylikdüzü ve Büyükçekmece çevrelerinde gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Sis, sabah saatlerinde de etkisini göstermeye devam etti. Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi zaman zaman düştü. Beylikdüzü-Büyükçekmece arasında E-5 kara yolunda seyir halindeki araçlar ise sis altında havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.