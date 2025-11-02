Haberler

İstanbul'da Gazze Konulu Uluslararası Toplantı Düzenlenecek

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3 Kasım'da İstanbul'da Gazze konulu toplantıya ev sahipliği yapacak. Toplantıda ateşkes ve Gazze'deki insani durum ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da 7 ülkeden katılım ile Gazze konulu toplantı düzenlenecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, 3 Kasım tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek Gazze konulu toplantıya ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu toplantının, BM 80. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında, 23 Eylül tarihinde New York'ta ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelen ülkelerin (Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün) Dışişleri Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek. Toplantıda, ateşkesle ilgili son gelişmeler ve Gazze'deki insani durum ele alınacak.

Gazze'de ateşkesin kalıcı barışa evrilmesi hedef

Bakan Fidan'ın toplantıda, İsrail'in ateşkesi sona erdirmek için bahaneler ürettiğine dikkat çekmesi, İsrail'in provokatif eylemlerine karşı uluslararası toplumun kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğine değinmesi ve ateşkesin kalıcı bir barışa evrilmesi için Müslüman ülkelerin eş güdüm içinde hareket etmesinin önemini vurgulaması bekleniyor.

Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması da ele alınacak

Ayrıca, Bakan Fidan mevkidaşları ile gerçekleştireceği toplantıda, Gazze'ye giren insani yardımın yetersiz olduğunu, bu hususta İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtmesi, yeterli miktarda insani yardımın kesintisiz biçimde Gazze'ye ulaştırılmasının insani ve hukuki bir zorunluluk olduğunu kaydetmesi ve bu hususta İsrail'e baskı uygulanması gerektiğini ifade etmesi, Gazze'nin güvenliğinin ve idaresinin Filistinliler tarafından üstlenilmesini sağlayacak düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirtmesi, Filistin halkının meşru haklarının ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafaza edilmesinin önemine değinmesi ve BM platformlarında atılacak adımlara dair istişarelerin ve yakın eş güdümün sürdürülmesinin önemini vurgulaması öngörülüyor. - ANKARA

