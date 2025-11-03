İstanbul'da Gazze Konulu Toplantı Öncesi Önemli Görüşme

İstanbul'da düzenlenen Gazze konulu toplantı öncesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Mohammad Ishaq Dar ile bir araya geldi.

