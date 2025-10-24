İstanbul'da Fırtına ve Sağanak Uyarısı: Arnavutköy'de Zorlu Anlar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için uyarılarda bulunurken Arnavutköy'de etkili olan yağış ve rüzgar kimi zaman vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve bazı iller için fırtına ve sağanak uyarısı yaptı. İstanbul için 'sarı kod' verilirken kentin birçok noktasında yağış etkisini gösterdi. Arnavutköy'de etkili olan yağış ve rüzgar ise kimi zaman vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmurdan korunmak için kıyafetlerine başlarına tutarak hızla ilerleyen vatandaşlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL