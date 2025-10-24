Haberler

İstanbul'da Fırtına Uyarısı: İDO Seferleri İptal Edildi

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yaptığı fırtına ve sağanak uyarısının ardından, İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferlerini iptal etti. Bugün ve yarın için birçok sefer iptali gerçekleşti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve bazı iller için fırtına ve sağanak uyarısı yaptı. İstanbul için 'sarı kod' verilirken İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri de olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Bugün ve yarın için iptal olan seferler şöyle;

Kadikoy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 17.35, Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy 18.00, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 18.15, Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 18: 30, Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa 18.30, Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19.00, yarın için iptaller ise Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08: 30, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 08.30. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
