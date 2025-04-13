İstanbul'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

İstanbul'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. On binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte Türk ve Filistin bayrakları taşındı.

Çeşitli sivil toplum örgütleri vasıtası ile Beyazıd Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık, Filistin'e destek için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne kadar yürüdü. Yürüyüşe katılan vatandaşlar "Kahrolsun İsrail" sloganları attı. Yürüyüşte ayrıca Filistin halkının yaşadıklarına dikkat çekildi. On binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte pankartlar ile beraber Türk ve Filistin bayrakları taşındı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önün açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "İşte görüyorsunuz 2 gündür Antalya'da Diplomasi Forumu devam ediyor. Birçok ülkenin cumhurbaşkanları, başbakanları, dışişleri bakanları, dünyanın her bir yerden katılımcılar var. Türkiye buna ev sahipliği yaptı. Önümüzdeki hafta içinde de İstanbul'da yine büyük bir forum var. TBMM Başkanımız Sayın Numan kurtulmuş ev sahipliğinde Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle Filistin dostluk için parlamento başkanları ile toplantı olacak. Buraya da dünyanın birçok yerinden parlamento başkanları iştirak edecek. Konu Gazze ve Filistin olacak" dedi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği üyesi Muhammed El Hac ise, "Osmanlı Sultanı Abdülhamit Han Filistin'de bir karış toprağın dahi Yahudilere verilmesini reddetmiştir. Siz Yahudilere Filistin topraklarının verilmesini kabul eder misiniz. Canlarını, mallarını, evlatlarını Mescid-i Aksa için feda ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe katılan Rıdvan Özseçen, "Silivri'den geliyoruz. Burada zalime dur demeye, mazluma umut olmaya geliyoruz. Buradan bütün siyasilere sesleniyoruz. Çocuklar ölmesin, çocuklar yaşasın' dedi. - İSTANBUL