İstanbul'da Etkili Olan Sis, Trafikte Yoğunluğa Neden Oldu
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, kentin birçok noktasında görülerek görüş mesafesini azalttı. Sis, sahil şeridinde öğle saatlerine kadar devam etti ve trafikte yoğunluk oluşturdu.
İstanbul'da sis etkili oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis, kentin bir çok noktasında görüldü. Özellikle sahil şeridinde öğle saatlerine kadar etkili olan sis, güneşin kendini göstermesiyle birlikte yavaş yavaş dağılmaya başladı. Kentte görüş mesafesinin yer yer azalmasına neden olan sis, trafikte zaman zaman yoğunluk oluşturdu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel