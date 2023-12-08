İstanbul'da düzenlenen CFE Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı'na İsmail Gülle de katıldı

İstanbul'da düzenlenen CFE Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı, sektör temsilcilerinin buluşma noktası oldu. Eski TİM Başkanı İsmail Gülle, fuara katılan firmaların stantlarını ziyaret etti ve halı sektörünün cesaretli adımlarını kutladı.

İstanbul'da düzenlenen CFE Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı, dünyanın dört bir yanından gelen sektör temsilcilerinin buluşma noktası olurken, eski Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de fuara katılan firmaların stantlarını ziyaret etti.

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ile birlikte fuardaki stantları gezerek firma yetkilileri ile sohbet eden ve bilgi alan eski TİM Başkanı İsmail Gülle, "Halıcıları bu cesaretli adımlarından dolayı kutluyorum" dedi. Gülle, "Halı sektörümüz ülkemizin güçlü sektörlerinden birisi. Ülkemize net katma değer sağlayan bir sektör. Sektörün böylesine uluslararası bir fuara ihtiyacı vardı. Bugüne kadar hiç yapılanmayan ve çok geniş katılımlı bir fuar olmuş. Sektördeki büyük bir eksiklik giderildi. Ülkemiz ekonomisi için çok önemli bir fuar. Türk ürünlerine talebin her geçen gün arttığı bir ortamda halı sektörünün bu cesaretli adımı ihracatımıza inşallah ciddi katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

İsmail Gülle, fuarla ilgili değerlendirmesinde, "Halı ve Gaziantep her zaman kırılan ihracat rekorlarının içerisinde oldular. Ülke ekonomisine önemli katkı sağladılar. Bu yüzden geçmişte birlikte görev yaptığım Salahattin Kaplan başkanımın şahsında Zeynal Abidin Kaplan başkanımı ve Türkiye'nin dört bir yanından fuara katılan halıcılarımızı kutluyorum. Fuarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

CFE Halı ve Yer Kaplamaları Fuarına rekor ziyaretçi

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan'da ilk kez İstanbul'da düzenlenen fuara beklentinin üzerinde ziyaretçi geldiğini ifade ederek, "Ülkemiz ve sektörümüz için büyük önem taşıyan İstanbul CFE Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı'na gerçekten çok büyük ilgi var. Fuarın ilk iki gününde yüze yakın ülkeden halı ithalatçısı firmalarımızı ziyaret ederek 2024 kolleksiyonlarını gördü. Bağlantılar istendiği gibi gerçekleşiyor. Son iki günde aynı katılımların artarak devam edeceğine inanıyoruz. Fuarın gerçekleşmesinde büyük emekleri geçen GAHİB Başkanımız Zeynal Abidin Kaplan ve İHİB Başkanımız Ahmet Hayri Diler'in şahıslarında bütün yönetim kurullarını kutluyorum" diye konuştu.

Eski TİM Başkanı İsmail Gülle'nin fuarı ziyareti sırasında Milat Halı CEO'su İskender Kaplan, Gülle'ye özel olarak hazırlanmış bir tablo hediye etti. Halı firmalarının 2024 yılı koleksiyonlarını tanıtacağı fuar, 8 Aralık Cuma gününe kadar açık olacak. - GAZİANTEP