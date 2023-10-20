İstanbul'da düzenlenen 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye olarak, bölgeye Gemi Hastane göndermeye, Gazze'de ya da Refah Sınır Kapısına yakın noktalarda Sahra Hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti...

İstanbul'da düzenlenen 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye olarak, bölgeye Gemi Hastane göndermeye, Gazze'de ya da Refah Sınır Kapısına yakın noktalarda Sahra Hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya hazırız" dedi. - İSTANBUL