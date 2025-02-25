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İstanbul'da 'Derin Uyku' Sergisi ile Gazze'deki Çocuklar Anıldı

İstanbul'da 'Derin Uyku' Sergisi ile Gazze'deki Çocuklar Anıldı
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Salih Selimoğlu'nun İstanbul'da açılan 'Derin Uyku' sergisi, Gazze'de öldürülen binlerce çocuğu anmak amacıyla gerçekleştirildi. Sergide, yastıklara yazılan isimler şiddetin acımasızlığına dikkat çekiyor.

İsrail'in Gazze'de katlettiği binlerce çocuk, Salih Selimoğlu'nun İstanbul'da açılan "Derin Uyku" isimli sergisiyle anıldı.

İsrail'in Gazze'de katlettiği binlerce çocuk, İstanbul'da açılan bir sergiyle anıldı. Filistin'deki çatışmalardan etkilenerek tasarladığı yeni enstalasyonu Derin Uyku, geleneksel olarak dinlenme, huzur ve güvenlik ile ilişkilendirilen yataklar ve çarşafların güçlü bir düzenlemesini içeriyor. Bu steril beyaz sakinliğin altına gizlenen masum çocukların isimlerinin her biri, şiddetin yıkıcı etkileri nedeniyle kaybedilmiş bir hayatı temsil ediyor. Salih Selimoğlu'nun Derin Uyku enstalasyonu, 2 Mart'a kadar her gün saat 11.00-19.00 arasında ücretsiz gezilebilir.

Sergisi hakkında konuşan Salih Selimoğlu, "Gazzeli çocukların anısına yapılan bir sergi 52 yastık çocuklarımızın anısına sergilenecek. İnsanların duygularına hitap etmek için yastıkların üzerlerinde isimleri yazıyor. Odaya girdiğiniz zaman bembeyaz. Aniden siyah isimleri ve yaşları göze çarpıyor. Bu odanın sergi yerinin küçük oluşu bilerek seçilmiş. Yastık bizim sıfır noktamızdır. 24 saatte bir kere kafana o yastığı koymak zorundasın. Öldürülenler arasında bebekler de var ? Kimisi yastık bile görmedi. Acımasızca katledildi. Bunu unutturmamak için yastık tercih ettik" dedi.

Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi de sergiyi gezdi. Ardından bir açıklama yapan Çiftçi, "Tüm dünyanın gözü önünde insanlık katledildi. Binlerce çocuğumuz maalesef orda hayatını kaybetti. İnsanlık onurunun yerlerde olduğu bölgede halkın mücadelesini sembolleştirmek adına bu sergi çok anlamlı. Çocukların isimleri birer yastığa nakşedildi. Bu hadiseleri unutmamak gerekiyor. Bizim insanlık adına iyi şeyler yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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