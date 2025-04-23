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İstanbul'da Depremler Sonrası Araç Yoğunluğu Artıyor

İstanbul'da Depremler Sonrası Araç Yoğunluğu Artıyor
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Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından İstanbul'da okulların tatil edilmesiyle birlikte, İstanbullular Anadolu illerine gitmek üzere şehir çıkışında yoğunluk oluşturdu. Araç trafiği yavaşladı ve görüntülerde çok sayıda aracın kenti terk ettiği görüldü.

İstanbul'da art arda meydana gelen depremlerin ardından ve 2 gün okulların tatil edilmesiyle birlikte İstanbullular Anadolu illerine gitmek üzere şehir çıkışında araç yoğunluğu oluşturdu.

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem kentte büyük paniğe neden oldu. Ardından saat 15.12'de Marmara Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde ikinci bir depremin daha yaşandığı açıklandı. Peş peşe gelen depremlerin ardından İstanbul'da okulların 2 gün tatil edildiğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakanlığının çalışmalarına destek verme açısından bu kararı verdikleri açıkladı. Akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul çıkışında, Sevindikli mevkiinde araç yoğunluğu oluştu. Trafik akışının yavaşladığı bölgeden kaydedilen görüntülerde çok sayıda aracın kentten ayrıldığı görüldü. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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