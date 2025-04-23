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İstanbul'da Depremin Ardından Vatandaşlar Parklarda Geceyi Geçiriyor

İstanbul'da Depremin Ardından Vatandaşlar Parklarda Geceyi Geçiriyor
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İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından birçok vatandaş, güvenlik endişesi nedeniyle açık alanlara ve parklara akın etti. Kuleli Parkı, çadır kuran İstanbulluların en fazla tercih ettiği yerlerden biri oldu. Debahşet sonrası geceyi parklarda geçirenlerin havadan görüntüleri kaydedildi.

İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar geceyi parklarda kurdukları çadırlarda geçiriyor. Park içerisine kurulan çadırlar, havadan görüntülendi.

İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından özellikle açık alanlara ve parklara akın eden İstanbullular, geceyi dışarıda geçiriyor. Bahçelievler'de bulunan Kuleli Parkı, vatandaşların en çok tercih ettiği alanlardan biri oldu. Parka gelen bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla çadır kurdu. Depremin ardından güvenlik endişesiyle dışarı çıkan vatandaşlar, geceyi kurdukları çadırlarda geçirecek. Bazı vatandaşlar soğuk nedeniyle parktan ayrılırken bazıları ise çadırlarda kaldığı havadan çekilen görüntülere yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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