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İstanbul'da Deprem sonrası Vatandaşlar Parklarda Geceyi Geçirdi

İstanbul'da Deprem sonrası Vatandaşlar Parklarda Geceyi Geçirdi
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İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası evlerine dönemeyen vatandaşlar, parklarda bavul ve piknik tüpleriyle geceyi geçiriyor. Bazıları oyun oynayarak vakit geçirmeye çalışıyor.

İstanbul'da yaşanan deprem nedeniyle evine gidemeyen vatandaşlar, parklarda bavulları ve piknik tüpüyle geceyi geçiriyor.

İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar sokağa, parklara ve sahillere çıktı. Evlerine dönemeyen vatandaşlar bavullarını, battaniyelerini ve piknik tüplerini de yanına aldı. Kimileri okey oynarken kimileri ise top oynayarak vakit geçirmeye çalıştı.

Deprem nedeniyle evine gidemeyen Ramazan Üstündağ, "Deprem nedeniyle bizde buraya geldik. Burada da okey oynayıp vakit geciriyoruz" dedi.

Geceyi parkta geçiren Elza Mokeeva isimli kadın ise, "Deprem nedeniyle buraya geldik oturduk. Türkiye'ye geçmiş olsun. Eve gitmekten korktuğumuz için buradayız. Her şeyin hayırlısı. Allah büyük. Çayımızı tüpümüzü de aldık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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