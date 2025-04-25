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İstanbul'da Deprem Anında Esnafın Panik Anları Güvenlik Kamerasında

İstanbul'da Deprem Anında Esnafın Panik Anları Güvenlik Kamerasında
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Büyükçekmece'deki dükkanında depreme yakalanan esnaf, panik içinde dışarı çıkarken raftaki şişelerin düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da meydana gelen depreme Büyükçekmece'deki dükkanında yakalanan esnaf, panikle kendini dışarıya attı. Dükkanın içindeki rafta yer alan şişelerin yere düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da meydana gelen depreme birçok vatandaş farklı noktalarda yakalanmış ve panikle kendisini dışarıya atmıştı. Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'ndeki bir dükkanda depreme yakalanan esnaf da depreme dükkanında yakalandı. Sarsıntı esnasında esnaf dükkandan koşarak çıkarken, raflarda yer alan şişeler yere düştü. O anlar ise dükkanın güvenlik kamarasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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