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İstanbul'da Deprem Anı Canlı Yayında

İstanbul'da Deprem Anı Canlı Yayında
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İstanbul'da 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından 6,2'lik başka bir depremin anı İHA'nın canlı yayınına yansıdı. Deprem sırasında sokağa çıkan vatandaşların görüntüleri kaydedildi.

İstanbul'da meydana gelen 3,9 deprem sonrası sokaktan canlı görüntüleri aktardığı esnada 6.2'lik deprem anı İHA Canlı yayınına yansıdı. Deprem anında yaşanan sallantı ve sonrasında vatandaşların sokağa çıktığı anlar kaydedildi.

İstanbul'da meydana gelen 3,9 deprem sonrası sokaktan yaşanan hareketliliği görüntüleri aktardığı esnada 6,2'lik deprem anı İHA Canlı yayınına yansıdı. Görüntülerde deprem esnasında meydana gelen sallantı ve sonrasında vatandaşların sokağa çıktığı anlar kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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