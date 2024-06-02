İstanbul'da çöken binayla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da çöken binayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını ve 1 başsavcıvekili, 1 cumhuriyet savcısı ile 3 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini açıkladı.

Bakan Tunç X hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da çöken binayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını ve 1 başsavcıvekili, 1 cumhuriyet savcısı ile 3 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini açıkladı. Tunç paylaşımında, "İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Hepimizi üzen olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, 1 başsavcıvekili ve 1 cumhuriyet savcısı ile 3 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Bilirkişi heyeti, incelemelerine başlamıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA