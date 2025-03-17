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İstanbul'da Binbirdirek Sarnıcı'nda İftar Sofraları Kuruluyor

İstanbul'da Binbirdirek Sarnıcı'nda İftar Sofraları Kuruluyor
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, hayırseverlerin desteğiyle tarihi Binbirdirek Sarnıcı'nda her gün 750 kişilik iftar sofraları kuruyor. Ramazan boyunca düzenlenen etkinlikte geleneksel lezzetler, tiyatro gösterileri ve çocuklara özel oyun alanları da sunuluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, hayırsever vatandaşların desteğiyle her gün 750 kişi kapasiteli tarihi Binbirdirek Sarnıcı'nda iftar sofraları kurarak vatandaşları ağırlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu yıl da 81 ilde geleneksel iftar sofraları kuruyor. Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü, hayırsever vatandaşların desteğiyle her gün 750 kişi kapasiteli tarihi Binbirdirek Sarnıcı'nda iftar sofraları kurarak vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. Ramazan ayı boyunca bu eşsiz mekanda düzenlenen iftarlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yemek duasıyla başlıyor. İftarın ardından misafirlere Osmanlı macunu, Osmanlı şerbeti, pamuk şeker ve patlamış mısır gibi geleneksel lezzetler sunuluyor. İftara gelen vatandaşların çocuklarının keyifli vakit geçirmesi için oyun parkı kurulurken, aynı zamanda Nasreddin Hoca, Keloğlan, Hacivat ve Karagöz gibi geleneksel Türk tiyatrosu gösterileriyle hem eğlenmeleri hem de öğrenmeleri sağlanıyor.

Bereketin paylaştıkça arttığı vakıf sofralarında Ramazan ayı boyunca başta yetimler, öksüzler, devlet yurtlarında kalan kimsesiz çocuklar, yüksek ve ortaöğrenim gören öğrenciler olmak üzere tüm vatandaşlar bu tarihi mekanda ağırlanacak. Ayrıca mobil aşevi aracıyla Tekirdağ ili merkez ve ilçelerinde günlük 750 kişiye sıcak

yemek ikramı yapılacak.

"Tarihi bir yerde yemek yemek çok farklı"

Ailesiyle iftara gelen Mine Masal Baysal, "Böyle tarihi bir yerde yemek yemek cidden çok farklı ve güzel bir deneyim. 10-11 kişi geldik" dedi.

Davet edildiklerini ve iftardan memnun kaldıklarını ifade eden Gurbet Turgut, "Kızımın adına geldik. Davet edildik ve geldik. Çok memnunuz. Teşekkür ederiz, Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından çağrıldık" şeklinde konuştu.

"Ramazan boyunca devam eden bir etkinlik"

İftar programını beğendiğini söyleyen Tuncay Yılmaz, "Programı çok beğendik. Çok güzel bir etkinlik. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenleniyor. Ramazan boyunca devam eden bir etkinlik. İlk defa geliyoruz. Eşim ve kızımla geldim" diye konuştu.

Ceylin Yılmaz ise, "Bence çok güzel bir program olmuş. Yemekler ve ortam çok güzel" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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