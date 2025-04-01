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İstanbul'da Bayram Trafiği Yoğunlaştı

İstanbul'da Bayram Trafiği Yoğunlaştı
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Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. Şehirde tatil yapan vatandaşların farklı noktalara akın etmesi nedeniyle E-5 karayolunda zaman zaman durma noktası yaşanıyor.

Bayramın üçüncü gününde de İstanbul' da trafik yoğunluğu yaşandı.

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşların kentin farklı noktalarına akın etmesi nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayramın üçüncü günü de E-5'te trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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