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İstanbul'da Bayram Trafiği: Otoyollarda Uzun Kuyruklar Oluştu

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Ramazan Bayramı tatili nedeniyle İstanbul otoyollarında trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu.

İstanbul'da bayram tatili nedeniyle otoyollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğunun yüzde 80'e ulaştığı mega kentte durma noktasına gelen yollar havadan görüntülendi.

İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili nedeniyle otoyollarda trafik durma noktasına geldi. Tatili fırsat bilerek yollara çıkan vatandaşlar, uzun araç kuyrukları oluşturdu. İBB Cep Trafik uygulaması verilerinde yoğunluk yüzde 79 olarak ölçülürken, mega kentin çeşitli noktalarında tıkanan yollar havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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