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İstanbul'da bayram nedeniyle trafik yüzde 70'e çıktı

İstanbul'da bayram nedeniyle trafik yüzde 70'e çıktı

Yerel Haberler

İstanbul'da bayramın 2. gününde trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyesine çıkarken bazı noktalarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İstanbul'da bayramın 2. gününde trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyesine çıkarken bazı noktalarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Ramazan Bayramı'nın 2'inci gününde TEM Otoyolu Fatih sultan Mehmet Köprüsü istikameti Seyrantepe mevkiinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yer yer durma noktasına gelirken, İBB verilerine göre trafik yoğunluğu İstanbul genelinde yüzde 70 olarak ölçüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı TEM Otoyolu İstanbul Fatih Yerel Haberler

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