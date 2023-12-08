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İstanbul'da Aynı Tarihte Farklı İlçelerden 3 Otomobil Çalan Hırsız Yakalandı

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından aynı tarihte farklı ilçelerden 3 aracın çalınmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yakalanan hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da aynı tarihte farklı ilçelerden 3 otomobil çalan hırsız güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Fatih'te polis ekipleri tarafından yakalanan hırsız sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından aynı tarihte farklı ilçelerden 3 aracın çalışmasına yönelik çalışma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, 1 Aralık tarihinde Zeytinburnu'nda D.K.'nin ve E.G. isimli şahsın araçları çalınırken, Eyüpsultan'da da E.Ç.'nin aracı çalındı. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde araçlara yönelen hırsızların, uzun uğraşlar sonucu kapıyı açtıkları, ittirerek hareket ettirdikleri araçla olay yerinden uzaklaştıkları görüldü. Güvenlik kameraları görüntülerinin incelenmesinin ardından hırsızlığı Tolunay I.'nın (20) gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli 5 Aralık tarihinde Fatih'te yakaladı. 3 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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