İstanbul'da Ara Tatil Sonrası Trafik Yoğunluğu Yüzde 80'e Ulaştı
İstanbul'daki okulların yeniden açılmasıyla, şehirdeki trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar yükseldi. Ara tatil sonrası binlerce öğrenci velisi ve servis araçları, trafikte çileyi yeniden başlattı. Havadan görüntülenen trafik durumu bazı bölgelerde adeta durma noktasına geldi.
İstanbul'daki ilk ve ortaokullarda önceki hafta başlayan ara tatil bugün sona erdi. İstanbul trafiğine nefes aldıran ara tatil sonrası binlerce öğrenci velisi ve servis araçlarının yeniden yola çıkmasıyla birlikte trafik çilesi de tekrar başladı. Özellikle ulaşımın merkezi ve sık olduğu bölgelerde trafik yoğunluğu zaman zaman yüzde 80'e kadar ulaşırken bazı noktalarda ise adeta durma noktasına geldi. İstanbul'da sabah saatlerinde yaşanan bölgesel trafik yoğunluğu dron ile görüntülendi. - İSTANBUL