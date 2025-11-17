Haberler

İstanbul'da Ara Tatil Sonrası Trafik Yoğunluğu Yüzde 80'e Ulaştı

İstanbul'daki okulların yeniden açılmasıyla, şehirdeki trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar yükseldi. Ara tatil sonrası binlerce öğrenci velisi ve servis araçları, trafikte çileyi yeniden başlattı. Havadan görüntülenen trafik durumu bazı bölgelerde adeta durma noktasına geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
