İstanbul'da abartı egzoz denetimi - Haberler

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İstanbul'da abartı egzoz denetimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İstanbul'da abartı egzoz denetimi

İstanbul'da trafik denetimlerinde kurallara uymayarak standart dışı egzoz kullanan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

İstanbul'da trafik denetimlerinde kurallara uymayarak standart dışı egzoz kullanan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı. 2 motosikleti ve 2 otomobil sürücüsüne abartı egzoz kullandıkları için toplam 7 bin 292 TL ceza yazıldı.

İstanbul'da trafik polisi ekipleri, çok sayıda yerde kurulan denetim noktalarında abartı egzozlu araçlara yönelik denetim yaptı. Ekipler, abartı egzoz bulunduğundan şüphelendikleri otomobil ve motosikletler durdurarak, araçlarda abartı egzoz veya kural dışı değişiklik olup olmadığını kontrol etti.

Denetim noktalarından biri olan E-5 Merter yan yolda kurallara uymayarak standart dışı egzozla çevreye rahatsızlık veren 2 motosiklet ile 2 otomobilin sürücüsüne toplam 7 bin 292 TL cezai işlem uygulandı. Denetimlerin ise ilerleyen saatlere kadar süreceği öğrenildi.

(Furkan Tan - Veysel Ensar Gökçegözog - İHA)

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