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İstanbul'da 6.2'lik Depremden Sonra Boğaz'da Dalgalar Oluştu

İstanbul'da 6.2'lik Depremden Sonra Boğaz'da Dalgalar Oluştu
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İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası İstanbul Boğazı'nda deniz yüzeyinde dalgalanmalar gözlemlendi. Depremin etkisi kısa sürse de, su yüzeyindeki dalgalanmalar kameraya yansıdı.

İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem sonrası İstanbul Boğazı'nda dalgalar oluştu. Deprem esnasında denizdeki su yüzeyinde dalgalanmalar kameraya yansıdı.

İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik deprem sonrası İstanbul Boğazı'nda dalgalar oluştu. Etkili olan ve 6,9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem esnasında denizdeki su yüzeyinde dalgalanmaların oluştu. Kısa süreli etkili olan deprem esnasında deniz yüzeyindeki dalgalanmalar kameraya yansıdı. Bir süre sonra ise su yüzeyinin normale döndüğü görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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