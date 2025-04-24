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İstanbul'da 6,2 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Vali Davut Gül İncelemelerde Bulundu

İstanbul'da 6,2 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Vali Davut Gül İncelemelerde Bulundu
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İstanbul Valisi Davut Gül, 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar ve Küçükçekmece'de afet koordinasyon merkezlerinde incelemelerde bulundu.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Valisi Davut Gül, 5 ilçede incelemelerde bulundu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Vali Davut Gül başkanlığında, Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar ve Küçükçekmece'deki afet koordinasyon merkezlerinde toplantı düzenlendi. Depremin etkilerini asgariye indirmek için yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda Gül, ilçe kriz merkezinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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