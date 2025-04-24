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İstanbul'da 6,2 Büyüklüğündeki Deprem Vatandaşları Parklarda Geçirdi

İstanbul'da 6,2 Büyüklüğündeki Deprem Vatandaşları Parklarda Geçirdi
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İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından birçok vatandaş geceyi park ve açık alanlarda kurdukları çadırlarda geçirmek zorunda kaldı. Bazıları sabahın erken saatlerinde çadırda kalmaya devam ederken, kimileri evlerine döndü. Deprem sonrası zor anlar yaşayan İstanbullular, güvenlik endişesiyle parkları tercih etti.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar geceyi parklarda geçirdi. Kimisi sabahın erken saatlerinde çadırda kalmaya devam ederken, kimisi de çadırını toplayıp evine gitti.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular geceyi açık alanlarda ve parklara kurdukları çadırlarda geçirdi. Pendik'te bulunan Millet Bahçesi ve diğer parklar, vatandaşların geceyi geçirmek için tercih ettiği alanlar oldu. Kimi vatandaşlar sabahın erken saatlerinde çadırda kalmaya devam ederken, kimileri de günün aydınlanmasıyla çadırını toplayıp evine gitti.

Geceyi çadırda torunlarıyla geçiren Sevim Akgül, "Biz de evimize gitmek istiyoruz ama maalesef gidemiyoruz. Çoluk çocuk, torunlar burada. Geceyi rahat geçiremedik, soğuktu. Evin gibi olmuyor. Eve gitmeyi düşünmüyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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