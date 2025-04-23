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İstanbul'da 6,2 Büyüklüğündeki Deprem Panik Yarattı
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İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bir kişi çayını alıp dışarı çıkarak panik yaşadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından panik yaşayan ve çayını da alıp dışarı çıkan kişinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından birçok noktada vatandaşlar panik yaşadı. Bir arkadaşını ofisinde ziyarete giden kişi, sohbet edip çay içtiği esnada meydana gelen deprem ile sallanmaya başladı. O esnada depremi fark eden işyeri sahibi arkadaşıyla birlikte çayını alıp dışarı kaçtı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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