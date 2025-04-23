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İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Valilikten Açıklama Geldi

İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Valilikten Açıklama Geldi
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İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası İstanbul Valiliği, herhangi bir yıkım ihbarı alınmadığını ve alan tarama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "An itibariyle herhangi bir yıkım ihbarı alınmamış olup ilgili birimlerimizin alan tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul Valiliği depremle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm birimlerimizi teyakkuz halindedir. An itibariyle herhangi bir yıkım ihbarı alınmamış olup İlgili birimlerimizin alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın sükuneti korumalarını ve hasar görmüş olabilecek binalara yaklaşmamalarını rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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