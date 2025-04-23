İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

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İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem Paniğe Neden Oldu

İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem Paniğe Neden Oldu
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İstanbul, Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin etkisiyle bazı alışveriş merkezlerinde ve iş yerlerinde maddi hasar oluşurken, güvenlik kameraları anı anına kaydetti.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden olurken, sarsıntı anı birçok noktadaki güvenlik kameralarına yansıdı.

Silivri açıklarında meydana gelen 3,9'luk depremin ardından, İstanbul ikinci kez 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin etkisi kent genelinde hissedilirken, bazı alışveriş merkezleri ve iş yerlerinde maddi hasar oluştu.

Ataşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinde depremin etkisiyle tavanın çöktüğü güvenlik kameralarına yansıdı. Başka bir iş yerinde ise deprem anı ofis içerisindeki hareketlilikle kaydedildi. Tavan kısmında asılı duran bir avizenin düşme anı da başka bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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