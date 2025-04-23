İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem: Diş Kliniğinde Panik Anları
İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında diş kliniğinde tedavi gören vatandaşlar panik içinde dışarıya kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme diş kliniğinde yakalanan vatandaşlar, tedavilerini yarıda bırakarak kendilerini dışarı attı.
İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar büyük panik yaşadı. Beylikdüzü'nde bir diş kliniğinde tedavilerinin devam ettiği esnada depreme yakalanan vatandaşların, büyük bir panikle dışarı kaçtığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel