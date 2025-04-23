İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

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İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem: Diş Kliniğinde Panik Anları

İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem: Diş Kliniğinde Panik Anları
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İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında diş kliniğinde tedavi gören vatandaşlar panik içinde dışarıya kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme diş kliniğinde yakalanan vatandaşlar, tedavilerini yarıda bırakarak kendilerini dışarı attı.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar büyük panik yaşadı. Beylikdüzü'nde bir diş kliniğinde tedavilerinin devam ettiği esnada depreme yakalanan vatandaşların, büyük bir panikle dışarı kaçtığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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