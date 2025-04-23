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İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem

İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Marmara Denizi Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "İstanbul Marmara Denizi Silivri'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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