İstanbul'da 30 Ağustos coşkusu: Gökdelenler kırmızı beyaza büründü Yerel Haberler İstanbul'da 30 Ağustos coşkusu: Gökdelenler kırmızı beyaza büründü İstanbul'da bulunan bir çok gökdelen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla bayraklarla donatıldı. İstanbul'da 30 Ağustos coşkusu: Gökdelenler kırmızı beyaza büründü İSTANBUL - İstanbul'da bulunan bir çok gökdelen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla bayraklarla donatıldı. Türk bayraklarıyla donatılan binalar havadan görüntülendi. 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıl dönümü nedeniyle İstanbul'daki bir çok gökdelen Türk bayraklarıyla donatıldı. Yüksek katlı binalar adeta kırmızı beyaza boyandı. Gökdelenlerin oluşturduğu manzara vatandaşların büyük beğenisini topladı. Ortaya çıkan muhteşem manzara dron ile görüntülendi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel İstanbul Genel Yerel Haberler

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