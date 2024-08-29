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İstanbul'da 1 Milyon adet kaçak kırtasiye malzemesi ele geçirildi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında dünyaca ünlü markalara ait kaçak kırtasiye malzemelerini piyasaya sürmeye çalışan bir şüpheliyi yakaladı. Operasyonda 40 Milyon TL değerinde 1 Milyon adet kırtasiye malzemesi ele geçirildi.

İstanbul'da okulların açılışı öncesi polis ekipleri yaklaşık 40 Milyon TL olan 1 Milyon adet kaçak kırtasiye malzemeleri ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen saha çalışmaları yaptı. Çalışmaklar sonucunda yasadışı yollarla Türkiye'ye sokulduğu belirlenen dünyaca ünlü markalara ait kırtasiye malzemelerinin piyasaya sürerek haksız kazanç elde etmeye çalıştığı tespit edilen şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi. 27.08.2024 tarihinde bir araç ve depoya düzenlenen operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 40 Milyon TL olan 1 Milyon adet kırtasiye malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilenler İstanbul Emniyeti Vatan yerleşkesinde sergilendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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