İstanbul, Cumhuriyetin 100. Yılında 8 Farklı Ülkeden Şairi Buluşturacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını bu kez de şairlerle kutluyor. İlki 1991 yılında düzenlenen ve dünyanın dört bir köşesinden şairleri İstanbul’da buluşturan şiir festivali yeniden hayat buluyor. "Poesium İstanbul 2. Uluslararası Şiir Forumu", 8 ülkeden 33 şairi İstanbullularla bir araya getiriyor. 7-10 Aralık tarihleri arasındaki festivale Metrohan ev sahipliği yapacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını bu kez de şairlerle kutluyor. İlki 1991 yılında düzenlenen ve dünyanın dört bir köşesinden şairleri İstanbul'da buluşturan şiir festivali yeniden hayat buluyor. "Poesium İstanbul 2. Uluslararası Şiir Forumu", 8 ülkeden 33 şairi İstanbullularla bir araya getiriyor. 7-10 Aralık tarihleri arasındaki festivale Metrohan ev sahipliği yapacak.
İBB, ilkini 1991 yılında düzenlendiği şiir birlikteliğini, 32 yılın ardından yeniden gerçekleştirecek. İBB Kültür Daire Başkanlığı'nın organizasyonuyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında 8 farklı ülkeden şairleri ağırlayacak. 7-10 Aralık tarihleri arasında Beyoğlu'nun simge mekanlarından Metrohan'da düzenlenecek etkinliğe, Türkiye'nin dışında ABD, Hindistan, İran, İspanya, İtalya, Lübnan ve Yunanistan'dan şairler katılacak. Şair buluşmasının biletleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden ücretsiz olarak alınabilecek.
DİZELER METROHAN'DAN İSTANBUL'A YAYILACAK
Cumhuriyetin yeni yaşı, farklı dillerden ve kuşaklardan şairler; Abdo Wazen, Adnan Özer, Ahmet Bozkurt, Ahmet Telli, Ataol Behramoğlu, Baki Ayhan T., Betül Dünder, Carolyn Forché, Cevat Çapan, Deniz Durukan, Enis Batur, Gonca Özmen, Gökçenur Ç., Gülce Başer, Gülseli İnal, Haydar Ergülen, Hayriye Ünal, Hemant Divate, Hilmi Yavuz, Lale Müldür, Mehmet Özkan Şüküran, Milo de Angelis, Murathan Mungan, Nilay Özer, Orhan Alkaya, Ömer Erdem, Pelin Özer, Phoebe Giannisi, Rosa Jamali, Seyyidhan Kömürcü, Tuğrul Tanyol, Vural Bahadır Bayrıl, Yolanda Castaño ile yeniden coşkuyla kutlanacak. "Poesium İstanbul 2. Uluslararası Şiir Forumu", 10 Aralık Pazar günü saat 20.30'da Metrohan'da gerçekleşecek Mehmet Güreli konseriyle sona erecek.
SİMULTANE TERCÜME YAPILACAK
Dört gün boyunca sürecek "Poesium İstanbul 2. Uluslararası Şiir Forumu"nda "Dünya Yoldayken Şiir Nereye", "Cumhuriyetin 100 Yıllık Şiiri", "2000 Sonrası Şiir, Fanzin, Yapay Zeka, Şiirin Geleceği", "Şiirde Feminist Dalga" ve "Şiirde Yeni Olanaklar" konularında oturumlar, şair söyleşileri ve şiir okumaları gerçekleşecek. Şiir ve şiirin dahil olduğu her şeyin konuşulacağı, tartışılacağı ve değerlendirileceği "Poesium İstanbul 2. Uluslararası Şiir Forumu"nun her oturumunda İngilizce-Türkçe, ilgili oturumlarında da İtalyanca simultane tercüme yapılacak.
POESIUM HAKKINDA
Uluslararası bir şiir forumu olan "poesium", çeşitli ülkelerden farklı dil ve kuşaklardan önde gelen şairlerle Türkiye'nin önemli şairlerini buluşturan, şiir ve şiirin dahil olduğu her şeyin konuşulduğu, tartışıldığı, değerlendirildiği bir platform.
PROGRAM
1. GÜN: 7 ARALIK PERŞEMBE
10: 30-12: 00 Açılış Töreni
13: 00-14: 30 1. Oturum: Dünyaya Şiirle Müdahale Etmek
Konuşmacılar: Carolyn Forché, Mehmet Özkan Şüküran, Seyyidhan Kömürcü
Moderatör: Mehmet Özkan Şüküran
14: 45-16: 00 2. Oturum: Dünya Yoldayken Şiir Nereye
Konuşmacılar: Gülce Başer, Pelin Özer, Gülseli İnal, Haydar Ergülen,
Moderatör: Gülseli İnal
16: 15-17: 15 Şair Söyleşileri
Hilmi Yavuz, Gökçenur Ç.
17: 30-19: 00 Şiir Okumaları
Lale Müldür, Hilmi Yavuz, Carolyn Forché (ABD), Betül Dünder, Adnan Özer, Mehmet Özkan Şüküran, Ahmet Bozkurt, Haydar Ergülen
2. GÜN: 8 ARALIK CUMA
10: 30-12: 00 1. Oturum: Bir Şiir Cumhuriyeti Var mıdır?
Konuşmacılar: Hilmi Yavuz, Vural Bahadır Bayrıl
Moderatör: Vural Bahadır Bayrıl
13: 00-14: 30 2. Oturum: Şiirin Coğrafyasında: İnsanlığın Büyük Anlatısını Anlamak
Konuşmacılar: Enis Batur, Milo de Angelis (İtalya), Adnan Özer
Moderatör: Adnan Özer
14: 45-16: 00 3. Oturum: Bir Şiiri Dilden Dile Taşımak, Şiirde Yerellik ve Evrensellik
Konuşmacılar: Cevat Çapan, Rosa Jamali (İran), Gökçenur Ç.
Moderatör: Gökçenur Ç.
16: 15-17: 15 Şair Söyleşileri
Carolyn Forché (ABD), Gonca Özmen
17: 30-19: 00 Şiir Okumaları
Cevat Çapan, Gülseli İnal, Hayriye Ünal, Enis Batur, Tuğrul Tanyol, Rosa Jamali (İran), Yolando Castaño (İspanya), Hemant Divate (Hindistan), Pelin Özer, Gülce Başer, Nilay Özer, Seyyidhan Kömürcü
3. GÜN: 9 ARALIK CUMARTESİ
10: 30-12: 00 1. Oturum: Şiirde Çoğulculuk: Kimlikler ve Aidiyet
Konuşmacılar: Ahmet Telli, Abdo Wazen, Seyyidhan Kömürcü, Orhan Alkaya
Moderatör: Orhan Alkaya
13: 00-14: 30 2. Oturum: Cumhuriyetin 100 Yıllık Şiiri
Konuşmacılar: Ataol Behramoğlu, Nilay Özer, Mehmet Özkan Şüküran, Baki Ayhan T.
Moderatör: Nilay Özer
14: 45-16: 00 3. Oturum: 2000 Sonrası Şiir, Fanzin, Yapay Zeka, Şiirin Geleceği
Konuşmacılar: Hayriye Ünal, Deniz Durukan, Hemant Divate (Hindistan), Ömer Erdem
Moderatör: Hayriye Ünal
16: 15-17: 15 Şair Söyleşileri
Milo de Angelis (İtalya), Pelin Özer
17: 30-19: 00 Şiir Okumaları
Ataol Behramoğlu, Ahmet Telli, Milo de Angelis (İtalya), Deniz Durukan, Abdo Wazen (Lübnan), Phoebe Giannisi, Vural Bahadır Bayrıl, Gonca Özmen, Baki Ayhan T., Orhan Alkaya, Ömer Erdem, Gökçenur Ç.
4. GÜN: 10 ARALIK PAZAR
13: 00-14: 30 1. Oturum: Şiirde Feminist Dalga
Konuşmacılar: Yolanda Castaño, Gonca Özmen, Betül Dünder, Nilay Özer
Moderatör: Betül Dünder
14: 45-16: 00 2. Oturum: Şiirde Yeni Olanaklar
Konuşmacılar: Tuğrul Tanyol, Baki Ayhan T., Phoebe Giannisi (Yunanistan), Ahmet Bozkurt
Moderatör: Baki Ayhan T.
16: 15-17: 15 Şair Söyleşileri
Murathan Mungan, Haydar Ergülen
17: 45-18: 00 Bildiri
Poesium İstanbul 2023 Sonuç Bildirisi Sunulması
18: 00-19: 30 Şiir Okumaları
20: 30 Kapanış Konseri (Mehmet Güreli)