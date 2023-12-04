İstanbul, Cumhuriyetin 100. Yılında 8 Farklı Ülkeden Şairi Buluşturacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını bu kez de şairlerle kutluyor. İlki 1991 yılında düzenlenen ve dünyanın dört bir köşesinden şairleri İstanbul’da buluşturan şiir festivali yeniden hayat buluyor. "Poesium İstanbul 2. Uluslararası Şiir Forumu", 8 ülkeden 33 şairi İstanbullularla bir araya getiriyor. 7-10 Aralık tarihleri arasındaki festivale Metrohan ev sahipliği yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını bu kez de şairlerle kutluyor. İlki 1991 yılında düzenlenen ve dünyanın dört bir köşesinden şairleri İstanbul'da buluşturan şiir festivali yeniden hayat buluyor. "Poesium İstanbul 2. Uluslararası Şiir Forumu", 8 ülkeden 33 şairi İstanbullularla bir araya getiriyor. 7-10 Aralık tarihleri arasındaki festivale Metrohan ev sahipliği yapacak.

İBB, ilkini 1991 yılında düzenlendiği şiir birlikteliğini, 32 yılın ardından yeniden gerçekleştirecek. İBB Kültür Daire Başkanlığı'nın organizasyonuyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında 8 farklı ülkeden şairleri ağırlayacak. 7-10 Aralık tarihleri arasında Beyoğlu'nun simge mekanlarından Metrohan'da düzenlenecek etkinliğe, Türkiye'nin dışında ABD, Hindistan, İran, İspanya, İtalya, Lübnan ve Yunanistan'dan şairler katılacak. Şair buluşmasının biletleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden ücretsiz olarak alınabilecek.

DİZELER METROHAN'DAN İSTANBUL'A YAYILACAK

Cumhuriyetin yeni yaşı, farklı dillerden ve kuşaklardan şairler; Abdo Wazen, Adnan Özer, Ahmet Bozkurt, Ahmet Telli, Ataol Behramoğlu, Baki Ayhan T., Betül Dünder, Carolyn Forché, Cevat Çapan, Deniz Durukan, Enis Batur, Gonca Özmen, Gökçenur Ç., Gülce Başer, Gülseli İnal, Haydar Ergülen, Hayriye Ünal, Hemant Divate, Hilmi Yavuz, Lale Müldür, Mehmet Özkan Şüküran, Milo de Angelis, Murathan Mungan, Nilay Özer, Orhan Alkaya, Ömer Erdem, Pelin Özer, Phoebe Giannisi, Rosa Jamali, Seyyidhan Kömürcü, Tuğrul Tanyol, Vural Bahadır Bayrıl, Yolanda Castaño ile yeniden coşkuyla kutlanacak. "Poesium İstanbul 2. Uluslararası Şiir Forumu", 10 Aralık Pazar günü saat 20.30'da Metrohan'da gerçekleşecek Mehmet Güreli konseriyle sona erecek.

SİMULTANE TERCÜME YAPILACAK

Dört gün boyunca sürecek "Poesium İstanbul 2. Uluslararası Şiir Forumu"nda "Dünya Yoldayken Şiir Nereye", "Cumhuriyetin 100 Yıllık Şiiri", "2000 Sonrası Şiir, Fanzin, Yapay Zeka, Şiirin Geleceği", "Şiirde Feminist Dalga" ve "Şiirde Yeni Olanaklar" konularında oturumlar, şair söyleşileri ve şiir okumaları gerçekleşecek. Şiir ve şiirin dahil olduğu her şeyin konuşulacağı, tartışılacağı ve değerlendirileceği "Poesium İstanbul 2. Uluslararası Şiir Forumu"nun her oturumunda İngilizce-Türkçe, ilgili oturumlarında da İtalyanca simultane tercüme yapılacak.

POESIUM HAKKINDA

Uluslararası bir şiir forumu olan "poesium", çeşitli ülkelerden farklı dil ve kuşaklardan önde gelen şairlerle Türkiye'nin önemli şairlerini buluşturan, şiir ve şiirin dahil olduğu her şeyin konuşulduğu, tartışıldığı, değerlendirildiği bir platform.

PROGRAM

1. GÜN: 7 ARALIK PERŞEMBE

10: 30-12: 00 Açılış Töreni

13: 00-14: 30 1. Oturum: Dünyaya Şiirle Müdahale Etmek

Konuşmacılar: Carolyn Forché, Mehmet Özkan Şüküran, Seyyidhan Kömürcü

Moderatör: Mehmet Özkan Şüküran

14: 45-16: 00 2. Oturum: Dünya Yoldayken Şiir Nereye

Konuşmacılar: Gülce Başer, Pelin Özer, Gülseli İnal, Haydar Ergülen,

Moderatör: Gülseli İnal

16: 15-17: 15 Şair Söyleşileri

Hilmi Yavuz, Gökçenur Ç.

17: 30-19: 00 Şiir Okumaları

Lale Müldür, Hilmi Yavuz, Carolyn Forché (ABD), Betül Dünder, Adnan Özer, Mehmet Özkan Şüküran, Ahmet Bozkurt, Haydar Ergülen

2. GÜN: 8 ARALIK CUMA

10: 30-12: 00 1. Oturum: Bir Şiir Cumhuriyeti Var mıdır?

Konuşmacılar: Hilmi Yavuz, Vural Bahadır Bayrıl

Moderatör: Vural Bahadır Bayrıl

13: 00-14: 30 2. Oturum: Şiirin Coğrafyasında: İnsanlığın Büyük Anlatısını Anlamak

Konuşmacılar: Enis Batur, Milo de Angelis (İtalya), Adnan Özer

Moderatör: Adnan Özer

14: 45-16: 00 3. Oturum: Bir Şiiri Dilden Dile Taşımak, Şiirde Yerellik ve Evrensellik

Konuşmacılar: Cevat Çapan, Rosa Jamali (İran), Gökçenur Ç.

Moderatör: Gökçenur Ç.

16: 15-17: 15 Şair Söyleşileri

Carolyn Forché (ABD), Gonca Özmen

17: 30-19: 00 Şiir Okumaları

Cevat Çapan, Gülseli İnal, Hayriye Ünal, Enis Batur, Tuğrul Tanyol, Rosa Jamali (İran), Yolando Castaño (İspanya), Hemant Divate (Hindistan), Pelin Özer, Gülce Başer, Nilay Özer, Seyyidhan Kömürcü

3. GÜN: 9 ARALIK CUMARTESİ

10: 30-12: 00 1. Oturum: Şiirde Çoğulculuk: Kimlikler ve Aidiyet

Konuşmacılar: Ahmet Telli, Abdo Wazen, Seyyidhan Kömürcü, Orhan Alkaya

Moderatör: Orhan Alkaya

13: 00-14: 30 2. Oturum: Cumhuriyetin 100 Yıllık Şiiri

Konuşmacılar: Ataol Behramoğlu, Nilay Özer, Mehmet Özkan Şüküran, Baki Ayhan T.

Moderatör: Nilay Özer

14: 45-16: 00 3. Oturum: 2000 Sonrası Şiir, Fanzin, Yapay Zeka, Şiirin Geleceği

Konuşmacılar: Hayriye Ünal, Deniz Durukan, Hemant Divate (Hindistan), Ömer Erdem

Moderatör: Hayriye Ünal

16: 15-17: 15 Şair Söyleşileri

Milo de Angelis (İtalya), Pelin Özer

17: 30-19: 00 Şiir Okumaları

Ataol Behramoğlu, Ahmet Telli, Milo de Angelis (İtalya), Deniz Durukan, Abdo Wazen (Lübnan), Phoebe Giannisi, Vural Bahadır Bayrıl, Gonca Özmen, Baki Ayhan T., Orhan Alkaya, Ömer Erdem, Gökçenur Ç.

4. GÜN: 10 ARALIK PAZAR

13: 00-14: 30 1. Oturum: Şiirde Feminist Dalga

Konuşmacılar: Yolanda Castaño, Gonca Özmen, Betül Dünder, Nilay Özer

Moderatör: Betül Dünder

14: 45-16: 00 2. Oturum: Şiirde Yeni Olanaklar

Konuşmacılar: Tuğrul Tanyol, Baki Ayhan T., Phoebe Giannisi (Yunanistan), Ahmet Bozkurt

Moderatör: Baki Ayhan T.

16: 15-17: 15 Şair Söyleşileri

Murathan Mungan, Haydar Ergülen

17: 45-18: 00 Bildiri

Poesium İstanbul 2023 Sonuç Bildirisi Sunulması

18: 00-19: 30 Şiir Okumaları

20: 30 Kapanış Konseri (Mehmet Güreli)