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İstanbul Çatalca'da Yaban Domuzları Tarlalara Zarar Veriyor

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İstanbul Çatalca'da yaklaşık 25 dönümlük tarladaki kavunlara zarar veren yaban domuzları çiftçileri canından bezdirdi. Domuzlar nedeniyle tarlalarında geceleri nöbet tuttuklarını söyleyen çiftçiler, zararlarının büyük olduğunu ifade etti.

İstanbul Çatalca'da yaklaşık 25 dönümlük tarladaki kavunlara zarar veren yaban domuzları çiftçileri canından bezdirdi. Domuzlar nedeniyle tarlalarında geceleri nöbet tuttuklarını söyleyen çiftçiler, zararlarının büyük olduğunu ifade etti.

Olay 4 Haziran günü Çatalca Kızılcaali Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde tarlasına çalışmaya giden Ahmet Baş, kavunların büyük bölümünün zarar gördüğünü fark etti. Ahmet Baş, ardından komşusu Onur Demir'in tarlasını da kontrol etti. Komşusunun yaklaşık 25 dönümlük tarladaki kavunlarının tamamının zarar gördüğünü gören Baş, neye uğradığını şaşırdı. Daha önce de bu durumla karşılaştıklarını söyleyen çiftçiler, domuzların verdiği zararlardan dolayı çiftçilik yapamadıklarını ifade etti.

"Üç gün içerisinde bütün tarladaki kavunları yemişler"

Konuyla ilgili konuşan Çiftçi Ahmet Baş, "Domuzun çok olduğunu söylüyorlardı. Ben genellikle haftadan haftaya geliyorum. Bu sene karpuz ve kavun ekmeye karar verdim. Sabah geldiğimde kavunun bir kısmına domuzlar zarar vermiş, yemeye başlamışlar. Her halde geldiğimde araba sesinden ürkmüşler. Sağa sola baktım. Kontrol ettiğimde domuz olduğunu fark ettim. Komşunun üst tarafta bir tarlası var tamamıyla kavun ekmiş. Ben gidip oraya baktım. Ciddi zarar verdiğini gördüm. Ceviz büyüklüğünde bile kavun bırakmamışlar, bütün tarlaya zarar vermiş domuzlar. Üç gün içerisinde bütün tarladaki kavunları yemişler" dedi.

"Gündüz tarlada çalışıp, gece domuz bekliyoruz"

25 dönüm kavun tarlasına domuzlar tarafından zarar verilen çiftçi Onur Demir, "Her yıl daha fazla olan domuzlardan bu sene daha çok zarar gördük. Buğday, ayçiçeği, kavun, karpuz tarlalarımıza çok büyük zarar veriyorlar ve çok mağdur oluyoruz. Biz bu duruma çözüm bulmaları için yetkililerden yardım talep ediyoruz. Her geçen gün daha çok zarar görüyoruz ve bu gidişle burada mahsul yetiştiremeyecek duruma geleceğimiz zamanlar olacak. Tarlaya girdikleri son seferde benim 25 dönüm kavun tarlamı telef ettiler ve bunun yanında benim komşularımın da tarlalarına aynı şekilde zarar verdiler. Biz her gece domuzları bekliyoruz. Yani gündüz tarlada çalışıp gece domuz bekliyoruz ama bunun çok da bir faydası olmuyor. Tarlanın bir ucunda bekliyoruz, diğer ucundan giriyorlar. Kavunlarla ilgili çok zor zamanlar geçiriyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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