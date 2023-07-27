İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşıma yüzde 57 zam oy birliğine alt komisyona gitti.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşıma yüzde 57 zam oy birliğine alt komisyona gitti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşıma yüzde 57 zam oy birliğine alt komisyona gitti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel