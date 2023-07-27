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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşıma yüzde 57 zam oy birliğine alt komisyona gitti.

Yerel Haberler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşıma yüzde 57 zam oy birliğine alt komisyona gitti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşıma yüzde 57 zam oy birliğine alt komisyona gitti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

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