İstanbul Büyükçekmece'deki Ayçiçek Tarlaları Görsel Şölen Haline Geldi

İstanbul Büyükçekmece'deki onlarca dönüm üzerine ekilen ayçiçekleri, yol kenarlarını sarıya boyadı. Adeta görsel şölen haline gelen tarlalar havadan görüntülendi.

Trakya bölgesi denilince ilk akla gelenler arasında yer alan ayçiçekleri, Büyükçekmece'de de birçok çiftçi tarafından tarlalara ekiliyor. Büyük binaların ve şehrin içinde E-5 otoyolu kenarında bulunan ayçiçek tarlaları Temmuz ayının başlamasıyla birlikte yol kenarlarını adeta sarıya boyadı. Görsel bir şölen haline gelen tarlalar havadan da görüntülendi. - İSTANBUL