İstanbul Boğazı'nda Yoğun Sis Manzarası

Güncelleme:
İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürerek trafiği aksatırken, havadan dron ile görüntüleri çekilen sis bulutları şehri beyaza bürüdü.

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, havadan dron ile görüntülendi. Görüş mesafesini yer yer düşüren ve Boğaz trafiğinde zaman zaman aksamalara neden olan sis bulutlarıyla mega kent adeta beyaza büründü.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran sis, özellikle Boğaz hattına yoğun şekilde hakim oldu. Şehrin iki yakası adeta sis bulutları arasında kaybolurken, görüş mesafesi ise hem kara hem de deniz trafiğinde büyük ölçüde azaldı. Şehrin birçok noktasında etkili olan sis bulutları nedeniyle kıyı şeridinde siluetler görünmez hale geldi. Yoğun sis sabah saatlerinden itibaren yer yer etkisini sürdürürken, havadan dron ile çekilen görüntüler ise İstanbul Boğazı'nda kartpostallık manzaralar oluşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
